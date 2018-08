Netflix op wielen - Swapfiets - komt naar Zwolle

Een exacte datum is nog niet bekend, maar binnen een anderhalve maand opent Swapfiets een vestiging aan de Diezerkade in Zwolle.

Voor 15 euro per maand heb je een fiets plus onderhoud of een vervangende fiets indien nodig. Vijf vragen aan Steven Uitentuis, managing director van deze start-up.

Hebben de studenten in Zwolle met jullie komst een zorg minder?

,,Iedereen die in Zwolle fietst heeft een zorg minder. We focussen ons niet specifiek op studenten. Wij hebben veel studenten als klant, maar we zien in grote steden dat driekwart van de klanten geen student is.’’

De animo om een fiets te leasen is dus groot

,,Bij ons leas je niet een fiets, je krijgt een abonnementsfiets. Ik vergelijk het graag met Spotify of Netflix. Je hebt een abonnement op een altijd werkende fiets. Je least tenslotte ook niet je muziek of je films, je gebruikte ze. Bij leasen gaat het om langetermijncontracten, vaak 4 jaar. En bij ons is het maandelijks opzegbaar, dus heel flexibel. Bij leasen heb je een BKR-registratie nodig (kredietwaardigheid, red) en dan checkt de bank hoeveel schulden je open hebt staan. Dat is bij ons ook niet het geval.’’

Op wat voor fietsen kunnen de mensen zich straks abonneren in Zwolle?

,,Op termijn twee soorten fietsen. De eerste is de omafiets die we overal kennen. En we hebben een Deluxe-model. Dat is een fiets met handremmen en zeven versnellingen. Het kost 15 of 19 euro per maand. Voor studenten is dat 12 euro.’’

Kunnen deze fietsen een beetje tegen een stootje?

, ,Zeker. En onze fietsen worden steeds een beetje beter. De fiets van vandaag is veel beter dan een half jaar geleden. Dat is de kracht van Swapfiets: het belang van de klant – een goedwerkende fiets – is een belang van ons. Want wij willen dat de fiets het zo lang mogelijk doet want dat scheelt ons in reperaties.’’

Hoe maken jullie die fietsen dan steeds beter?