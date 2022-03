Netflix-scenario in Zwolle: ultieme tweestrijd GroenLinks en ChristenUnie in veranderende stad

Rus­sisch-orthodoxe kerk in Zwolle blijft neutraal over oorlog, ook nu ‘Amsterdam’ breekt met Moskou

Terwijl de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam breekt met het patriarchaat van Moskou, houdt de Zwolse evenknie zich op de vlakte. De kerk in Zwolle blijft bij haar standpunt zich niet uit te spreken over de oorlog in Oekraïne. De Deventer parochie spreekt zich wél openlijk uit tegen de oorlog in Oekraïne.

14 maart