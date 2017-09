Netty Wakker nieuwe directeur-bestuurder Kennispoort Regio Zwolle

Wakker heeft in de afgelopen jaren ruime managementervaring opgedaan. De laatste periode heeft ze diverse opdrachten uitgevoerd. Ze deed dat onder andere bij de Stadsschouwburg Groningen en bij de gemeente Enschede. Wakker zegt over haar nieuwe baan: ,,Vanuit mijn expertise op gebied van veranderprocessen zet ik mij op een open, eerlijke en integere manier in voor ondernemers in de regio Zwolle die meerwaarde brengen in onze samenleving."