Niemand meer verdacht: Hoe een tumultueuze zondag op station Zwolle met een sisser afloopt

Dit zijn de 4 redenen waarom de zaak van de Zwolse kruipruim­te­moord zich voort sleept

19:05 Het strafproces rondom de Zwolse kruipruimtemoord sleept zich voort. In februari is het al een jaar geleden dat het lichaam van Deniz Guldogdu in stukken werd gevonden in de kruipruimte van het huis van zijn boezemvriend, Mark de G. Maar een eis tegen De G. wordt pas in april verwacht. Wat zijn de obstakels?