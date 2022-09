Nienke en Julien stapten uit hun restaurant in Zwolle en ín de Engelse boeken: ‘Avonden weer voor onszelf’

Woningbouw Zwolle in de knel, nu snelheids­ver­la­ging A28 niet meer telt als stikstofre­duc­tie

Zwolle heeft zichzelf als doel gesteld om duizend woningen per jaar te bouwen. Om realisatie ook stikstoftechnisch mogelijk te maken deed de gemeente voorheen onder meer een beroep op de ingevoerde snelheidsverlaging op wegen als de A28. Nu die maatregel niet meer meetelt in de berekeningen heeft dat gevolgen. ,,Het waarmaken van ambities is niet gemakkelijk.”

24 september