Nierpatiënt Marie-Ceciel uit Zwolle staat BN’ers bij in Tour de Celeb: Het was overweldigend

Terwijl BN’ers Erik Dijkstra, Anna Yilmaz, Remco Veldhuis en Nicole Buch afgelopen weekend een zware etappe fietsten, heeft Lenselink ze aangemoedigd. Een dag om nooit meer te vergeten, vertelt de Zwolse. ,,Het is zo bijzonder om mee te maken, heel overweldigend.’’ Zaterdagochtend vloog ze naar Frankrijk om de wielrenners mentaal te ondersteunen. Met als doel om donateurs te werven voor de Nierstichting en een draagbare kunstnier te realiseren voor nierpatiënten. Want de Zwolse is ervan overtuigd dat velen niet weten wat een nierziekte precies inhoudt en hoe belangrijk de kunstnier kan zijn.

Quote Ik dacht: 'dat doe ik wel even, die dialyse', maar dat viel vies tegen. Marie-Ceciel

Kunstnier

,,Ik wist dat zelf ook nooit’’, geeft ze eerlijk toe. ,,Er is veel onwetendheid over nierziekten. Het is een chronische ziekte.’’ Zelf ontdekte ze drie jaar geleden bij toeval dat haar nier niet meer goed functioneerde. ,,Ik ging bloedprikken voor iets anders, maar dit kwam eruit. Een jaar later moest ik beginnen met dialyseren, dat doe ik nu nog steeds.’’ Drie keer per week brengt ze een nacht in het ziekenhuis om te dialyseren. ,,Ik probeer het maar als iets te zien wat er nou eenmaal bijhoort.’’ Toch valt het haar zwaar, drie nachten per week in het ziekenhuis. ,,Als er een draagbare kunstnier ontwikkeld kan worden, geeft dat veel vrijheid aan nierpatiënten. Dan ben je niet meer zo gebonden aan het ziekenhuis, je krijgt weer een stukje vrijheid terug. Daarom doe ik mee aan het programma, ik wil mijn steentje bijdragen. Het is zo belangrijk.’’

Quote Ineens kwam het besef: ik lig hier overmorgen weer. En volgende week. En volgende maand. En volgend jaar. Marie-Ceciel Lenselink

Gillen

,,Ik was nooit ziek, echt nooit. Ik was een hele sterke vrouw die positief in het leven stond, ik ondernam veel. Ik stond er überhaupt niet bij stil dat ik ziek zou kunnen worden. Maar ineens veranderde dat. Wat het allemaal precies inhield wist ik nog niet zo goed. Ik dacht: 'dat doe ik wel even, die dialyse', maar dat viel vies tegen.’’ De eerste keer dat ze aangeprikt werd en zich liet dyaliseren herinnert ze zich nog goed. ,,Ik heb zowat gegild. Ineens kwam het besef: ik lig hier overmorgen weer. En volgende week. En volgende maand. En volgend jaar. Dat was heel confronterend.’’ Door de ziekte is ze anders in het leven gaan staan. ,,Het glas moet halfvol blijven, ik denk dat ik nog steeds wel een sterke vrouw ben. Maar ik ben wel ziek. Je moet ineens overal rekeningen mee houden, er komt zoveel bij kijken.’’ Ook kan ze meer genieten van de kleine dingen, sinds ze ziek is. ,,Eerder trok ik snel mijn hond mee om hem uit te laten, nu geniet ik heel erg van de wandeltochten over de dijk. Ik geniet veel meer, ik heb meer tijd. Mijn leven is wat dat betreft relaxter geworden.’’

Bezemwagen

De bekende presentator en journalist Erik Dijkstra heeft zondag de zware etappe gefietst en werd mentaal bijgestaan door Marie-Ceciel. Ook hij zal dit avontuur nooit meer vergeten. ,,Ik heb een goede klik met haar, het is zo'n leuke vrouw. Toen ik zielsalleen op de berg fietste heb ik alleen mijn vriendin even gebeld en Marie-Ceciel, dat was heel fijn. Dat doet je dan toch goed.’’ Of Dijkstra de finish heeft gehaald verklapt hij nog niet, dat zal donderdag tijdens de uitzending blijken. ,,Maar of je nou fietsend komt of door de bezemwagen naar de finish gebracht wordt, uiteindelijk kom je er wel. Ik was heel emotioneel toen ik Marie-Ceciel zag staan, ik was daar erg door geraakt. Dat komt natuurlijk ook omdat het echt een zware tocht is, dan ben je wat labiel. Er stonden mensen langs de weg flesjes water te vullen voor ons, toen ik dat zag ging ik al bijna huilen. Dat doe ik normaal niet zo snel, hoor’’, grapt Dijkstra. Zenuwachtig voor de uitzending is hij niet. ,,Het was een mooie dag met een heel mooi doel, dat is het belangrijkste.’’

Tour de Celeb wordt donderdagavond uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1.