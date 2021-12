Nierpatiënt Mark (41) uit Zwolle: ‘Fuck it, ik ga mijn mond niet meer houden: hou je aan de maatregelen!’

Laagvlieg­rou­te van Lelystad Airport over Vechtdal en Zwolle blijft bestaan, provincie: ‘Dit is teleurstel­lend’

Het is Luchtverkeersleiding Nederland niet gelukt om de laagvliegroute van Lelystad Airport over het Vechtdal richting Zwolle omhoog te krijgen. Mocht het vakantievliegveld opengaan, dan komen vliegtuigen hier op 1800 meter hoogte over. Inwoners vrezen overlast.

