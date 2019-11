Niet alleen de Zwollenaar, maar ook SportService Zwolle moet in beweging blijven

SportService Zwolle is zich als geen ander bewust van haar functie in de Zwolse samenleving. ,,Dé verbinder van sport, bewegen en beleven’’, vertelt directrice Jolanda van der Veer. De sportieve boodschap van SportService Zwolle lijkt in ieder geval goed te zijn ontvangen door de Zwollenaren. ,,Als we kijken naar de landelijke beweegrichtlijnen, doen we het bovengemiddeld goed. Landelijk is die 53 procent en in Zwolle 58 procent. Daarnaast was de sportparticipatie een tijdje geleden nog 78 procent. Maar het kan nog altijd beter.’’