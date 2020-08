Niet-betaalde douchebak levert raadslid uit Zwolle werkstraf op: ‘Dit kan niet door de beugel’

Met fietstocht in de voetsporen treden van invloedrij­ke devoot Johannes van Ommen

13:48 Op de dag waarop het precies 600 jaar geleden is dat broeder Johannes van Ommen overleed, is er een fietstocht van de Moderne Devotie Beweging Nederland langs verschillende plekken in Oost-Nederland die belangrijk waren in zijn leven: ,,Hij verdient het om meer bekendheid te krijgen’’, zegt Mink de Vries uit Zwolle.