Niet I-Amsterdam, maar #Opgezwolle: Zwolle krijgt levensgrote letters in stadsbeeld

Kaart Pollerspe­ci­a­list: ‘Alleen kentekencamera’s in Zwolle ophangen is geen oplossing’

16 januari Is camerahandhaving in Zwolle hét alternatief voor pollers om ongewenst verkeer buiten de stad te houden? De gemeente onderzoekt de mogelijke vervanging van de verzinkbare paaltjes die voor nogal wat schade zorgden. Daar komt nog best wat bij kijken.