Niet iedereen ziet het succes van digitale boetemachines

De scanauto is uitgerust met geavanceerde apparatuur en software die 1500 kentekens per uur scant en vergelijkt met informatie van parkeerapps. Als blijkt dat er geen parkeergeld is betaald, wordt er automatisch een boete opgemaakt en bezorgd bij de kentekenhouder.

Deze snelle, efficiënte methode zorgt in veel steden buiten onze regio voor fikse toenames van parkeerboetes en parkeergeld omdat automobilisten eerder betalen als ze weten dat de pakkans groter is.

De Stentor brengt in kaart hoe zes grotere steden in deze regio (Apeldoorn, Deventer, Kampen, Lelystad, Zutphen en Zwolle) denken over eventuele invoering van een scanauto.

Apeldoorn

Apeldoorn begint in 2020 met een proef waarbij een scanauto wordt ingezet. ,,Kort parkeren wordt al digitaal gecontroleerd, volgend jaar komen daar de bewonersvergunningen bij. We verwachten dat hierdoor het parkeren vaker per locatie wordt gecontroleerd en daardoor het parkeren zonder te betalen verder zal afnemen’’, laat woordvoerder Carlo Spijk weten.

Deventer

Volgens woordvoerster Susanne van der Putt is haar gemeente ‘bezig om de gehele parkeerketen zoveel mogelijk digitaal in te regelen’. ,,Één van de laatste stappen in die keten is het digitaal controleren door middel van bijvoorbeeld een scanauto.’’ Daarbij kon zij geen tijdsindicatie geven over invoering van zo’n auto. ,,De voor- en nadelen worden in een later stadium ten behoeve van besluitvorming in kaart gebracht.’’

Kampen

Woordvoerder Bertil van Kolthoorn: ,,Op de korte termijn zetten wij geen scanauto in. Op dit moment wordt het parkeerbeleid van de gemeente Kampen geëvalueerd. Na de zomer is naar verwachting meer te zeggen over het vervolg.’’

Lelystad

Volgens woordvoerster Elaine Bezemer-Koopman is haar gemeente niet bezig met het inzetten van een scanauto. ,,Lelystad is relatief klein qua gebied om een scanauto in te zetten, het gaat om wijken bij het centrum en in het centrum zelf waar deze auto dan ingezet zou moeten worden en dit is qua kosten niet aantrekkelijk.’’

Zutphen

Ook in Zutphen is een scanauto niet aan de orde. Woordvoerster Anniek Neve: ,,De voordelen zijn hoofdzakelijk vooral voor grotere gemeenten met een groot aantal betaalde parkeerplaatsen. In Zutphen is dat aantal waarschijnlijk te laag om voordeel te halen uit automatiseren van parkeerhandhaving. Daarnaast is er sprake van hoge investeringskosten.’’ Wel zullen parkeerautomaten in Zutphen worden aangepast. ,,Er komt bijvoorbeeld een kleurenscherm voor meer gebruikersgemak. Het huidige scherm is gedateerd, met een klein en slecht leesbaar scherm.’’

Zwolle

De gemeente Zwolle is vorig jaar begonnen met een proef waarbij het een scanauto inzette om ‘een groter gebied te bestrijken en efficiënter te werken’. Gemeentewoordvoerster Marieke Stenfert laat weten dat er op dit moment nog wordt gewerkt aan de evaluatie van de pilot. ,,De resultaten van de proef verwachten we binnenkort te kunnen delen.’’

