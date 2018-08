Niet meer aangiften na misbruik in Zwols park

Automobi­list zonder rijbewijs belandt in Zwolse voortuin na 'drugs in het weekend'

14:10 In de Zwolse wijk Westenholte belandde vandaag rond 08.30 uur een auto in een voortuin. De bestuurder verklaarde volgens de politie 'in het weekend' drugs te hebben gebruikt. Hij reed ook nog eens zonder geldig rijbewijs.