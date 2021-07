Niet op vakantie, toch iets leuks te vertellen na de zomer: sportieve kinderweek in Zwolle

VideoOp vakantie gaan is niet voor elk kind vanzelfsprekend, simpelweg omdat thuis het geld daartoe ontbreekt. Om deze kinderen toch iets te geven waar ze terug op school over kunnen vertellen, is er de KUSZ-week: Kids United Sport Zwolle. Een week lang vertier met sportclinics van topsporters en andere leuke spelactiviteiten. Voor het vijfde jaar op rij, een lustrum dus.

Het is deze week goed toeven op sportcampus De Pelikaan in Zwolle. Niet te warm, zeker niet te koud, precies goed om in de buitenlucht een balletje te slaan. Aangemoedigd door leden van Volleybalclub Zwolle werken circa vijftien kinderen zich in het zweet op het beachvolleybalveld. Coördinator Gea Luttels ziet het met een glimlach aan. ,,We zijn maandag begonnen en morgen (donderdag) sluiten we af bij Krazy Kangaroo, dat is elk jaar letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt voor de kinderen.”

Noodgedwongen

Ze is al sinds de eerste editie betrokken bij deze zomerse week voor kinderen die niet uitwaaieren in binnen- of buitenland, maar min of meer noodgedwongen de hele vakantie thuis zitten. Doet ze namens PEC Zwolle United, de maatschappelijke poot van de profvoetbalclub, die allerlei activiteiten voor de lokale samenleving op touw zet. ,,Dit zijn niet alle kinderen, de rest is aan het snowboarden; dat is nieuw dit jaar, net als de skatebaan. We draaien dus niet altijd hetzelfde programma, dat we samen met Sportservice Zwolle en Landstede organiseren.”

Gedragsproblemen

Maximaal vijftig kinderen kunnen zich opgeven. ,,Omdat we willen dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zo kunnen we kinderen genoeg aandacht geven. Sommigen hebben gedragsproblemen, die hier ook tot uiting komen. Er loopt daarom iemand van stichting Empower Zwolle mee, die weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Wij gebruiken ons gezond verstand, maar het is fijn om zo iemand erbij te hebben”, vertelt Luttels.

Volledig scherm Coördinator Gea Luttels, met op de achtergrond kinderen die rek- en strekoefeningen doen tijdens de sportweek op de Pelikaan. De Dalfsense is er al sinds het begin bij betrokken. © Pedro Sluiter

Er wordt geen promotie gemaakt voor deze week, die expliciet is bedoeld voor sociaal-economisch minderbedeelde kinderen, zegt Luttels, zelf woonachtig in Dalfsen. ,,Dat trekt mensen aan die niet tot de doelgroep behoren. We kregen eens een telefoontje van mensen die vroegen wanneer dit plaats vond. ‘Oh, dan zijn we op vakantie’. Die hebben dit dus niet nodig.”

Netwerk

De kinderen worden binnen het netwerk van bijvoorbeeld buurtsportcoaches en sociale wijkteams ‘gevonden’. Luttels: ,,We zien wel eens dezelfde koppies, maar toch ook altijd wel weer nieuwe. Die hebben ook de voorkeur, maar we hebben nog nooit iemand hoeven weigeren. We doen dit zodat deze kinderen na de vakantie ook iets te vertellen hebben. De week heeft een sportief karakter, inherent aan de organisaties die hierbij betrokken zijn. En het is goed voor ze. Komen ze niet opdagen, dan leggen we contact met degene die ze heeft aangemeld, bij de ouders heb je soms te maken met een taalbarrière.”

Zin

Tijd voor pauze, in dit geval water en bananen, om de batterij op te laden. De 8-jarige Mike hoeft niet lang na te denken over de vraag wat hij tot nu toe het leukste vindt: ,,Basketbal!” Luttels: ,,Als ze even geen zin hebben, is dat geen probleem. Dan gaan ze even langs de kant zitten en we hebben spelletjes bij ons. Het is geen kwestie van moeten. Bij al te warm weer kunnen we uitwijken naar de kantine van HTC. Zo hadden we eens een voetbalclinic op kunstgras, dat was door de hitte niet te doen. Zwemmen doen we niet, dat vinden we een te grote verantwoordelijkheid. Niet iedereen heeft een zwemdiploma.’’

Alleen kinderen uit de basisschoolgroepen 4 tot 7 zijn welkom, zegt Luttels. ,,Anders wordt het leeftijdsverschil te groot. Je kunt per dag inschrijven, maar het leeuwendeel komt meerdere dagen dan wel de hele (mid)week.”

Volledig scherm Leden van Volleybalclub Zwolle begeleiden de kinderen tijdens hun clinic. Basketballers van Landstede Hammers gingen de volleyballers al voor. © Pedro Sluiter