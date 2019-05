Niet te pakken ‘kladderaars’ in Hattem, Zwolle en Oldebroek toch gepakt

video Zwolse bloemist Winand Hazelaar overvallen: ‘Toen ik het mes zag, wist ik hoe laat het was’

8 mei Een overval op klaarlichte dag op bloemist Winand Hazelaar schrikte de Zwolse Assendorperstraat woensdagmiddag op. Al snel keerde de rust weer terug, want amper vier uur na de overval had de politie al een verdachte in de boeien geslagen. ,,Als het inderdaad de overvaller is dan hebben ze dat knap gedaan’’, reageert de overvallen bloemist op de snelle aanhouding.