Niet thuis? PostNL komt met veel meer pakketautomaten in Zwolle

Iedereen kent het wel. Je bestelt een boek of stofzuiger en redt het niet om op tijd thuis te zijn om het pakketje in ontvangst te nemen. 's Avonds dus maar weer naar die fijne buurman of wachten tot koopavond om het pakje bij de Primera af te halen. Dat kan anders en sinds enige tijd ook in Zwolle.

Kluisjes

De pakket- en briefautomaat, zoals PostNL de unit noemt, is in feite een mobiele brievenbus met een eigen adres. Bij een bestelling in een webshop kan worden gekozen om het pakketje in zo'n automaat te laten afleveren. De pakketbezorger stopt het in een van de beschikbaar kluisjes - van verschillende afmetingen - en als ontvanger krijg je een code in je app om het kluisje te openen. Op een moment dat het jou uitkomt, mits het binnen 72 uur is. Daarna neemt een andere bezorger het pakket alsnog mee naar een afhaalpunt in de buurt - zoals je tabakszaak of supermarkt. Dat gebeurt ook als blijkt dat de kluisjesmuur al vol zit.