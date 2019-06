Niet vergeten! Blik en plastic mag bij winkelcentrum Aa-landen in oranje bak

Het lijkt zo simpel. Plaats een bak met twee ingangen. Vermeld er duidelijk bij welk afval in welke ingang mag. En een kind kan de was doen. Maar ja, mensen zijn gewoontedieren, weet projectleider Lajenda Garst van ROVA. Voordat gedrag verandert, heb je eerst wel wat werk te verzetten. Zo ook bij de proef die deze week begint bij winkelcentrum De Dobbe in Aa-landen. Daar hingen tot voor kort zestien blauwe prullenbakken. Van die kleine metalen bakken met een halfronde bovenkant. Die zijn nu allemaal verdwenen. Maandag zijn grijs-oranje bakken teruggeplaatst. Die zijn een stuk groter. Op de grijze bak staat een plaatje dat verwijst naar restafval. Op de oranje een wit logo met het silhouet van een blikje, een drinkpak en een plastic flesje. Met daarbij de afkorting ‘PMD’. Nu is de hoop dat bezoekers van het winkelcentrum begrijpen welk afval waar thuishoort. Maar dat is nog niet zo vanzelfsprekend. In de tien minuten dat uw verslaggever naast de bak staat, verdwijnen er twee blikjes bij het restafval. Niemand lijkt de logo's op te merken. Gewoon een bak met aan beide kanten twee ingangen. Logisch, toch?