Nieuw album The Cool Quest aangekondigd

Achter de schermen worden de laatste puntjes nog op de i's gezet, maar de liedjes zijn rond en de teksten zijn geschreven: het nieuwe album van The Cool Quest wordt op 23 maart in poppodium Hedon in Zwolle gereleased.

Single

Ondertussen gaat de eerste single van het nieuwe album, 'Runnin', als een speer op de Europese radio. Bandmanager Pieter Kleinhout: ,,'Runnin' doet het goed in Duitsland en Estland. In Oostenrijk is ie zelfs in high rotation op de radio, dat is uniek voor een Nederlandse band met de eerste track in het buitenland!"