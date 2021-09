Nieuw blussysteem bij brandweer IJsselland voorkomt woningschade en redt levens

Jonge verzetslie­den op landgoed Eerde in Ommen postuum geëerd met Yad Vas­hem-eretitel

2 september In Ommen is donderdagmiddag de Yad Vashem-onderscheiding postuum toegekend aan Frits Iordens en Anna Maclaine Pont. Beide Utrechtse studenten hielpen in de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen onder te duiken. Het landgoed Eerde bij Ommen had daarin een spilfunctie.