Nieuw brandalarm in lege Zwolse flat blijkt loos

PEC Zwolle kampioen verliezen in 2018

12:31 PEC Zwolle leed in de eerste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen sc Heerenveen, de twaalfde nederlaag van dit kalenderjaar. Geen club in de eredivisie bleef in 2018 zo vaak met lege handen. Opvallend daarbij is dat balbezit bepaald geen garantie is voor het elftal van coach John van 't Schip.