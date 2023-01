Nieuw Broodfonds voor ondernemers in Zwolle

Bij het nieuwe Broodfonds kunnen zich nog zelfstandigen uit de omgeving Zwolle aansluiten. Het fonds is bedoeld voor ondernemers met en zonder personeel, met VOF of BV en voor allerlei beroepen. Op donderdag 9 februari is er een informatieavond in de Creatieve Coöperatie Zwolle, Esdoornstraat 3. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via broodfonds.nl.