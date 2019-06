Nieuw ‘Eureka’ aan Assendorperplein in Zwolle is bijna rond

Weerman Wilfred van Weerplaza: ‘Dit was geen storm, dit was een onweersbui’

14:55 Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza is er heel duidelijk over: het was geen storm die over Oost-Nederland trok dinsdagavond. ,,Dit was een onweersbui. Weliswaar een pittige onweersbui maar zeker geen storm.’’