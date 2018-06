Nieuw festival van creatieve ondernemers en studenten in Zwolle

video Zwolse 'pechvogel' zit met plastic vast aan moeder­zwaan en verdrinkt

12:51 Was het een dierenbeul of domme pech? Voor de jonge zwaan die met een plastic bandje aan zijn moeder vastzat in een Zwols meertje maakt het niet meer uit: het dier was al verdronken toen de brandweer de moeder bevrijdde van haar last.