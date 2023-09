Nieuw groot sorteercentrum van DHL naast A28 in Zwolle: 100 extra banen

Eerst kwam aan de IJssel in Zwolle een groot landhuis, nu is er het plan voor een enorme loods: ‘Gigantisch’

Opnieuw is er ophef rond het landhuis bij de IJssel in Zwolle. Zorgde twee jaar geleden de komst van het IJsselpaleis voor tumult, nu wordt de aanvraag voor een grote loods gehekeld door buren. De eigenaar is zich van geen kwaad bewust: „Ik ben ondernemer en kan toch niet maar stil blijven staan?”