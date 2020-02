Nieuw in Zwolle, speciaal voor ouderen: walking basketbal. ‘Heerlijk, na 35 jaar niet gespeeld te hebben’

Deltion College in Zwolle blaast studierei­zen af om corona, andere scholen twijfelen nog

17:21 Het Deltion College in Zwolle schrapt studie- en stagereizen naar Noord-Italië vanwege het coronavirus. Studiereizen van andere scholen in onder meer Apeldoorn en Deventer staan op losse schroeven. ,,Het is een bedreiging die we allemaal voelen.”