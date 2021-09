Nieuw in Zwolle, tafeltennis speciaal voor senioren: ‘De oudste is minstens 88 jaar’

KAART | Zwartewa­ter­land regionale uitschie­ter op dag dat Nederland grens van 2 miljoen besmettin­gen passeert

17:01 Het aantal nieuwe positieve tests in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur licht gedaald. Kwamen er gisteren nog 157 nieuwe besmettingen bij, vandaag zijn dat er 137. Kijkend naar de coronakaart is de situatie in Zwartewaterland opvallend te noemen, zeker als we dat vergelijken met een dag eerder. Nederland ziet vandaag het totale aantal coronabesmettingen sinds het begin van de uitbraak de grens van 2 miljoen passeren.