Nieuw jaar en nieuw baby-geluk: Jens is de allereerste in Isala

31 december Als vijftigplusser wonen in een huis met gemeenschappelijke ruimtes, net als in een studentenhuis. Dat is wat Bregje van de Lisdonk (66) met Groeneburenhof voor elkaar probeert te krijgen in de nieuwe Zwolse wijk De Tippe. Maar ze is niet de enige die de nieuwe woonwijk op het oog heeft voor zo'n initiatief. ,,Altijd mensen om je heen om je even ergens mee te helpen. Dat lijkt me heerlijk.”