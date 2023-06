Nieuw onderzoek in moordzaak Henk Wolters (52) uit Zwolle: is er geknoeid met het wapen?

Hasseltse beschrijft in boek impact van long covid: ‘Klachten zie je niet aan buitenkant, dat leidt tot onbegrip’

De Hasseltse voedingsassistent Marjan van Herk (46) stond vol in het leven, toen ze begin 2022 corona opliep en alles anders werd. De frustratie die long covid oplevert en de impact op haar gezin heeft ze nu in een boek beschreven. Die is er voor de patiënt én zijn omgeving. ,,Doordat we nog zo weinig weten, stuiten veel lotgenoten op onbegrip.”