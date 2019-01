Nieuw onderzoek naar fatale brand Zonnehuis

De Zonnehuisgroep in Zwolle gaat zelf onderzoek doen naar de fatale brand op een balkon van een verpleeghuis, afgelopen weekend. Het kan nog weken duren voordat er meer duidelijkheid over is.

Een 43-jarige bewoonster van het Zonnehuis die op het balkon een sigaret rookte, raakte bij het incident gewond en overleed een dag later aan haar verwondingen.

Een forensisch onderzoek naar het drama in Zwolle is inmiddels afgerond, zegt woordvoerder Paulien Boven van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. ,,En we hebben begrepen dat de uitkomsten geen aanleiding geven voor een vervolgonderzoek.’’ Of dat betekent dat er geen strafbare feiten aan het licht zijn gekomen, kan Boven niet aangeven. Een politiewoordvoerder kon donderdagmiddag de uitkomsten van het onderzoek niet achterhalen.

Hoe dan ook gaat Het Zonnehuis de zaak nu zelf onderzoeken. Daarvoor is een commissie in het leven gesteld met een externe, volgens Zonnehuisgroep onafhankelijke voorzitter. Het onderzoek zal zeker acht weken in beslag nemen.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordeelt of de Zonnehuisgroep op een juiste manier onderzoek doet en maatregelen treft na de brand. Boven gaat nog niet in op eventuele gevolgen. ,,Als ik daar op vooruitloop suggereren we in feite dat er iets fout is gegaan. Dat weten we nu nog niet.’’