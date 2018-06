Nieuw puntdak in mum van tijd op Zwolse watertoren

videoMet een hoge kraan is vanochtend om tien uur het nieuwe puntdak van de voormalige watertoren in Zwolle op zijn plek gezet. Het groene petje vervangt het oude koperen dak en heeft een doorsnee van dertien meter. Vanwege de aanwakkerende wind werd het werk aan de Turfmarkt iets vervroegd.

Het dak zou pas rond 12 uur worden opgetakeld, maar de aannemer vond het toch beter om eerder te beginnen, vertelt Mark Broekhuijsen van Nijhuis Bouw. Hij had er zelf graag bij willen zijn, maar dat ging dus om die reden niet door. Veel Zwollenaren waren wel ter plekke om foto's en filmpjes te maken, want zoiets gebeurt ook niet elke dag, weet Broekhuijsen. ,,Het is allemaal heel vlot gegaan. Nu is het zaak om alles goed af te monteren.'' Dankzij dit takelkarwei is het hoogste punt bereikt; de toren is precies 36 meter hoog. ,,Volgende week wordt dat feestje gevierd op de bouwplaats met patat en snacks voor de bouwlieden.''

Frame

Het dak bestaat uit een ijzeren frame dat met hout is afgetimmerd. Als toplaag is gekozen voor een groene kunststof dakbedekking. ,,Dat is makkelijker te onderhouden dan koper. Het waaide nog weleens los. Daar hebben we straks geen last meer van.'' Bovendien is kunststof een stuk goedkoper dan koper, zegt Broekhuijsen. ,,Ook dat is een afweging geweest.''

Ombouw

De watertoren werd in 1892 gebouwd en kreeg in de jaren vijftig een extra ombouw omdat de muren slecht werden. Die ombouw is vorig jaar gesloopt. De toren wordt helemaal verbouwd om ruimte te bieden aan 21 ruime huurappartementen. Het gebouw is opgedeeld in elf verdiepingen. Er is veel belangstelling voor; de verhuur gaat via MVGM Verhuurkantoor uit Zwolle.

Bassin

Het complex wordt in oktober opgeleverd. Omwonenden hebben de verbouwing op de voet gevolgd. Afgelopen zaterdag was er een open dag waar ruim duizend Zwollenaren op af kwamen. Bezoekers konden voor het eerst ook even binnen kijken. In de toren zat voorheen een grote stalen bassin, voor opslag van water. Dat reusachtige watervat is er pas vorig jaar uitgehaald.