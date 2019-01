Nieuw seizoen: familie Van Rossem inspecteert Zwolle

Bert Heerink toont zijn werk op hogeschool Windesheim

14 januari Zanger Bert Heerink (65) is de eerste kunstenaar die een werk tentoonstelt in de nieuwe wisselexpositie van hogeschool Windesheim in Zwolle. Heerink, vooral bekend als frontman van de band Vandenberg, onthulde maandagochtend zijn schilderij ‘It’s all in the game’ van twee bij twee meter groot.