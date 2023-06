Nieuw skatepark in Zwolle kost ruim 4 ton, maar dat levert wel een probleem op

Veel interesse in 117 nieuwe woningen in Wijthmen: ‘Fietspaden zoals in Stadshagen zie je hier niet’

Een molenstomp, een smederij en een schooltje met de directeurswoning ernaast. Wie straks over de klinkerwegen door het nieuwe wijkje bij Wijthmen rijdt, waant zich volgens de ontwikkelaar die het plan bedacht in een heus dorp. De belangstelling om er te wonen is groot.