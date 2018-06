Nieuw spoordebacle dreigt: twijfel over sneltrein Zwolle-Enschede door rekenfout

De nieuwe (snel)treinen tussen Zwolle en Wierden/Enschede vragen veel meer stroom dan vooraf door ProRail is ingeschat. Het is ongewis of de nieuwe sneltrein in de zomer kan rijden. Een nieuw spoordebacle dreigt.

Met pleisterwerk is kort voor de lancering in december extra stroomcapaciteit ingebouwd, maar nog altijd rijdt de beloofde sneltrein vanuit Enschede niet verder dan Raalte.

Deze zomer werkt ProRail nog aan extra capaciteit rond station Zwolle. ,,Inmiddels zijn tijdelijke maatregelen genomen, waardoor de treindienst met de nieuwe sprinters in december gewoon van start is gegaan”, zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail.

Perron ook nog niet klaar

Naast het capaciteitsprobleem is het perron van de nieuwe sneltrein op station Zwolle nog niet klaar. Door problemen rond de aanbesteding wordt het perron pas volgende week aangelegd tijdens een stremming die station Zwolle twee weken lam zal leggen. Op z’n vroegst zal de sneltrein vanaf 27 augustus ieder uur met 140 kilometer per uur over het tracé rijden. De reistijd tussen Zwolle en Enschede wordt daarmee met 18 minuten verkort.

Scheuren in huizen

Omwonenden bij de spoorlijn tussen Zwolle en Raalte maken zich intussen grote zorgen. Want sinds de nieuwe elektrische en 15 ton zwaardere sprinters in december met 140 kilometer per uur over het spoor vliegen, zijn scheuren in huizen in Laag-Zuthem en Heino ontstaan.

Fiasco à la Kamperlijntje?

Volgens de provincie Overijssel kan het niet liggen aan te zachte ondergrond, zoals het geval was bij het fiasco rondom het Kamperlijntje. De trein tussen Zwolle en Kampen heeft geen tijd om op het nieuwe station in de wijk Stadshagen te stoppen omdat hij vanwege te broze bodem onvoldoende snelheid kan maken. Woordvoerder Petra Timmer: ,,Bij ProRail is navraag gedaan over de ondergrond onder de spoorlijn tussen Zwolle en Wierden/Enschede. De bodem voor het tracé voldeed in de planvorming en dat hebben we na een dubbelcheck bevestigd.’’

Bezorgheid ProRail vanwege trillingen