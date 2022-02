Nieuw stadsmuseum ANNO in Zwolle opent in mei de deuren: ‘Het is een bult werk’

Het Drostenhuis, waar in 2017 brand uitbrak, herbergt straks een museum, archeologie, bouwhistorie, monumenten en een archief. De langverwachte (en uitgestelde) opening belooft een groot feest te worden. ,,Een verrassing, gaan we nu nog niets over zeggen”, zeggen wethouder Monique Schuttenbeld en ANNO-directeur Vincent Robijn elkaar na. De geur van verf hangt in de lucht, een goed teken, de eindfase is in zicht. Nadat de steigers in januari al waren weggehaald, is nu ook de binnenkant nagenoeg klaar om te worden ingericht.