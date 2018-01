Nieuw Zwols feest tijdens Koningsnacht met Coen en Sander

Zwolse wethouder praat in bushokje over klimaat

11:35 De Zwolse wethouder Michiel van Willigen staat op zaterdag 6 januari een uurtje in een bushokje op de Vispoortbrug in Zwolle. Daar gaat hij in gesprek met Zwollenaren over de klimaatveranderingen. Hij doet namelijk mee aan de landelijke campagne van Urgenda; 'Kies voor Klimaat'.