Nieuwbouw woonzorglocatie de Koppels in Zwolle bereikt hoogste punt

Thijs van Dieren leidt metamorfo­se op Hanzeland in Zwolle: woontorens tot 70 meter, maar ook meer groen

Woontorens van 30 tot 70 meter hoog en autovrije straten, waardoor ruimte komt voor winkeltjes en veel groen. Er is wat verbeelding nodig, maar toch is dit het toekomstbeeld van het versteende Hanzekwartier tussen het Zwolse station en hogeschool Windesheim. Een omslag die gemaakt wordt onder leiding van Thijs van Dieren, die zijn strepen verdiende bij de make-over van Strijp-S in Eindhoven.

16 december