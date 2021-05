Nieuwe aanhoudingen in groot onderzoek naar drugslabs en drugstruck in Zwolle

De nieuwe aanhoudingen werden donderdag bekendgemaakt door de officier van justitie in een regiezitting in dit strafrechtelijke onderzoek. Een nieuwe verdachte is onder meer vermoedelijk een 33-jarige Zwollenaar, die in 2018 nog een jarenlange celstraf kreeg als lid van een wietbende. Hij zou deze week in Zwolle zijn aangehouden. Ook in Deventer zijn twee verdachten aangehouden.