Nieuwe assistent-trainer voor PEC Zwolle

Wat doen ziekenhui­zen in Oost-Nederland tegen nepartsen, zoals Özlem Ü.?

Het is de nachtmerrie van elke patiënt: een verpleegkundige die taken uitvoert waar hij niet voor is opgeleid. Het gebeurde bijna in het Deventer Ziekenhuis, dat neparts Özlem Ü. op tijd in de smiezen kreeg. Wat doen regionale ziekenhuizen om zoiets te voorkomen?

21 december