Nieuwe ‘baas’ voor christelijke basisscholen in Zwolle

Als voorzitter volgt hij Henk ter Wee op, die per 1 maart een andere baan heeft aanvaard. Eilander werkt nu als bestuurder bij PricoH. Dat is de vereniging voor christelijk primair onderwijs in Hoogeveen. Bovendien leidt hij het Samenwerkingsverband PO 2203. Voorheen werkte Eilander als onderwijsadviseur bij Centraal Nederland en Cadenza Onderwijsconsult. Ook was hij directeur in het primair onderwijs. Daarnaast is hij bekend als schrijver van een bijbels dagboek voor kinderen. Eilander is geboren in Heerde en woont in Kampen.