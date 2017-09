Nieuwe binnenstadmanager wil ondernemers en gemeente verbinden

Vanaf volgende week is zij de nieuwe binnenstadsmanager in dienst bij de gemeente Zwolle. Een nieuwe functie, die in het leven is geroepen om ondernemers en de gemeente te verbinden.

Hiervoor was ze acht jaar werkzaam als evenementenmanager bij de gemeente Zwolle. ,,Vanuit die functie heb ik veel connecties, ook met ondernemers. Ondernemers weten heel goed wat werkt op hun locatie. Die input kun je als gemeente goed gebruiken."

Wat koopzondag betreft zitten de gemeente Zwolle en sommige ondernemers niet op één lijn. Hoe ga je dat verbinden?

,,Er komen verkiezingen aan en daarin zal dit natuurlijk een belangrijk onderwerp zijn. We kijken wel naar de verruiming van de openingstijden, maar of dat op zondag of op een andere manier wordt ingevuld, dat is nog de vraag. Eigenlijk is dit een politiek item geworden wat het misschien helemaal niet zou moeten zijn. De ondernemers willen iets en op het moment dat daar draagvlak voor is, wie ben je dan als gemeente om te zeggen dat willen we niet? Maar we hebben natuurlijk de ChristenUnie, die dit op de agenda heeft staan, en daarvoor hebben we wel gekozen met z'n allen."

Je doet deze functie in samenwerking met het Zwollefonds. Veel ondernemers waren tegen de komst van dat ondernemersfonds voor de binnenstad. Hoe zorg je dat iedereen toch op één lijn zit?

,,Het wordt wel een uitdaging om alle ondernemers op één lijn te krijgen wat het Zwollefonds betreft. Het is ook nog een beetje zoeken voor het Zwollefonds en voor mij, wie gaat wat doen? In die zin moet het Zwollefonds zichzelf ook meer profileren en dat is ook een zoektocht. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar volgens mij is het draagvlak er wel. Er zit natuurlijk veel energie in de binnenstad en dat heeft nu wel een plek gekregen. Ondernemers kunnen hun stem kwijt in de verschillende werkgroepen."

Welke evenementen moeten er in de binnenstad bijkomen?

,,Het gaat er niet per se om dat er evenementen bijkomen. Ik denk dat er in Zwolle veel meer mogelijk is dan men denkt. Ik herken het dat organisatoren zeggen dat ze aan veel eisen moeten voldoen. Enerzijds is dat zo, maar aan de andere kant ga je beter nadenken over wat je doet. We helpen bijvoorbeeld met faciliteren van een format-veiligheidsplan als we vinden dat een evenement de moeite waard is."

Waarom heeft Zwolle jou nodig?