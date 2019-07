Nieuwe burgemeester Zwolle vanavond bekend

De vertrouwenscommissie praat de gemeenteraad eind van de middag in een besloten raadsvergadering bij. Vervolgens wordt de voordracht begin van de avond bekend. Onder de dertien sollicitanten bevinden zich twee vrouwen. De jongste kandidaat is 36 jaar, de oudste 62. Van de dertien kandidaten hebben of hadden er elf een ‘hoofdfunctie in het openbaar bestuur’.