Nieuwe coalitie Zwolle breidt aantal wethouders uit naar zes

Extra opdrachten

Dit college staat voor een aantal extra opdrachten die veel tijd en inzet verlangen, licht Cnossen de uitbreiding van het aantal wethouders toe. ,,Dat is bijvoorbeeld de transitie in de zorg, waarbij we te maken hebben met een tekort van tussen de zes en tien miljoen euro. Daar moeten we een oplossing voor bedenken en dat vraagt een collegebrede aanpak, omdat dit van invloed is op de totale exploitatie van de stad.''

Overeenstemming

De nieuwe coalitiepartijen hebben over belangrijke onderwerpen als de energietransitie, koopzondagen, mobiliteit en wonen al overeenstemming bereikt. Over de andere thema's, zoals het sociaal domein, cultuur en veiligheid moet nog de komende dagen worden onderhandeld. De formateur wil er inhoudelijk niets over kwijt. Het wachten is op het coalitieakkoord, dat naar verwachting eind mei wordt gepresenteerd. Ook over de portefeuilleverdeling, waar al overeenstemming over is bereikt, houdt de formateur de kaken stijf op elkaar.