Nieuwe coffeeshop in hartje Zwolle komt in de Rodeleeuwsteeg

Van die dertig voldeden vijftien aanvragen aan de gemeentelijke criteria. Uiteindelijk werd het plan van De Rode Leeuw het best beoordeeld en is de gemeente van plan om deze coffeeshop toe te staan. Daarmee is nog niet 100 procent zeker dat de zaak er komt; de ondernemer wordt nog gecheckt en de afgevallen kandidaten kunnen nog naar de rechter stappen.

Bewonersbijeenkomst

De Rodeleeuwsteeg ligt tussen de Sassenstraat en de Oude Vismarkt. Buurtbewoners zijn de afgelopen dagen per brief geïnformeerd over de waarschijnlijke komst van de coffeeshop. Begin maart wordt door de gemeente en de ondernemer een informatiebijeenkomst gehouden. Net als bij coffeeshop De Pijp aan de Vechtstraat wil de uitbater alleen een afhaalwinkel, waar binnen niet mag worden gebruikt.

De Pijp is de meest recente coffeeshop in Zwolle en opende vorig jaar de deuren aan de Vechtstraat. In aanloop hiernaartoe ontstond veel reuring in de nabije omgeving. De gemeente Zwolle wil ook nu de buurt nauw betrekken. Over de nieuwe coffeeshopuitbater schrijft de gemeente op haar website: ‘We verwachten dat de ondernemer een goede buur wil zijn. Dat betekent dat hij bereikbaar is voor omwonenden en ook actie onderneemt als zijn klanten overlast veroorzaken. Dat hij zich aan de voorschriften in de vergunning en de gedoogbeschikking houdt. Daarnaast wordt een onderzoek naar integriteit uitgevoerd (wet Bibob), zo mag de ondernemer geen strafblad hebben.’