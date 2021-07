Nieuwe Deventerweg op stelten: honderden buren in verzet tegen appartementencomplex in Zwolle

Rapper Makka uit Zwolle moet half jaar cel in na in scène zetten liquidatie

12 juli Michael C. (35), beter bekend als rapper Makka, moet een half jaar de cel in voor het in scène zetten van een liquidatie voor zijn woning in Zwolle. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald. Saillant detail: Makka zit al in de gevangenis voor een overval in Havelte.