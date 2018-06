Nieuwe editie IJsbeeldenfestival Zwolle nog steeds onzeker

Of Zwolle eind van dit jaar opnieuw een IJsbeeldenfestival krijgt, is nog onzeker. Organisator Eric Broekaart heeft 'nog steeds de intentie' om het evenement opnieuw op te zetten maar weet niet of het lukt.

Vorig jaar bezweek het dak van de festivaltent na hevige sneeuwval. Het festival was nog in opbouw, maar alle ijs- en sneeuwbeelden stonden er al in. Het lukte niet meer om de creaties te redden. De organisatie moest het evenement afgelasten en bleef met een financiële strop zitten. Ook ontstond onenigheid met de tentenbouwer over de vraag wie aansprakelijk was voor het debacle.

Overeenstemming

Eric Broekaart van Het Organisatieteam meldt dat hij er nog steeds niet uit is met de tentenbouwer. Hij denkt dat beide partijen voor de rechter belanden. Wel heeft hij met alle schuldeisers overeenstemming bereikt. ,,Het merendeel van de betrokken partijen wil ook weer meewerken aan een nieuwe editie van het festival, als dat er komt.'' Of het lukt om het IJsbeeldenfestival weer in de steigers te zetten hoopt hij over enkele weken te weten. Het hangt volgens hem af van een flink aantal factoren, waaronder het vinden van nieuwe investeerders. ,,Ik ben bezig met allemaal stukjes van de puzzel. Maar we kunnen ook niet te lang meer wachten, anders wordt de voorbereidingstijd te kort.''

Doe is gek

Het debacle met het IJsbeeldenfestival leidde ertoe dat Broekaarts partner Marc van Aalst vertrok bij Het Organisatieteam. Broekaart runt de onderneming nu alleen. ,,Ik kijk ook zeker naar de toekomst en naar het opzetten van andere activiteiten, zoals de tweede editie van het evenement Doe 's gek in de IJsselhallen in de herfstvakantie.''

Het IJsbeeldenfestival werd een aantal jaren in Zwolle gehouden, de laatste keren onder de vlag van Het Organisatieteam in de voormalige NS-loods bij het station. Toen die gesloopt werd, besloot het bedrijf naar Amsterdam uit te wijken maar dat werd geen succes waarna Zwolle weer in beeld kwam. De vriestent werd dit keer opgebouwd bij de IJsselhallen, maar bezweek onder hevige sneeuwval.