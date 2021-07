Nieuwe entree hogeschool Windesheim in Zwolle moet verkeer ontlasten

Zwolle heeft een spooktest­straat, hoe kan dat?

26 juli Rodetorenplein 15 in Zwolle, het is één van de plekken waar je als vakantieganger een gratis test kunt laten doen voor in de officiële corona-checkapp. Nou ja, in theorie dan. Want op het genoemde adres is én was helemaal geen teststraat, tot grote frustratie van vakantiegangers die er voor een dichte deur stonden. Hoe kan dat nou? ,,We hadden het beter moeten controleren.”