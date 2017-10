Nieuwe fietsstraat nog lang niet veilig

De straat ligt op een scholierenroute. Vanuit de Helene Swarthstraat snijden zij de route af over de parkeerplaats. Veel jongeren gaan daar dwars door een perkje. Er is door de gemeente al een draad gespannen, maar dat helpt niet. Koster: ,,Ik zeg vaak: je moet niet inrichten op basis van gewenst gedrag, maar uitgaan van het getoonde gedrag. Blijkbaar zit deze route er nu eenmaal in bij fietsers.'' Hij gaat het probleem bespreken in de klankbordgroep.

De fietsstraat is herkennen aan het rode wegdek. Bovendien is de weg smaller gemaakt, ten behoeve van ruimere parkeervakken. Desondanks merken bewoners dat er hard wordt gereden. Buurtbewoner Hein Eghuizen: ,,Ik zie regelmatig dat de stadsbus een fietser inhaalt. Dat lijkt me niet de bedoeling. En er is een drempel weggehaald. Daardoor is de rem eraf.''