Nieuwe Hessenweg in Zwolle ligt in beschermingsgebied grondwater, voor maar liefst 50 meter

Deel personeel Museum de Fundatie voelt zich in de kou gezet, gemeente Zwolle en provincie blij met extra directeur

Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld van Zwolle is blij dat bij Museum de Fundatie snel is ingegrepen na het onderzoek naar de behandeling van het personeel. Ze stelt dat met het aanstellen van een tweede directeur een goede oplossing is gevonden. Een deel van de medewerkers is het daar niet mee eens en voelt zich in de steek gelaten door de Raad van Toezicht.

14 januari