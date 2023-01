Nieuwe huisartsenpraktijk in Zwolle binnen twee maanden: ‘Mensen konden zich nergens inschrijven’

Zwolle krijgt nog dit kwartaal een nieuwe huisartsenpraktijk. Die praktijk begint zonder patiënten, zodat in de stad de druk van de ketel gaat. Door onrust bij huisartsenpraktijk deBolleBieste is er zorg over 4600 patiënten. Vorig jaar zomer viel een andere praktijk in Zwolle om en kwamen 2400 mensen op straat te staan.

Hoewel het garanderen van huisartsenzorg geen directe verantwoordelijkheid is van de gemeente, heeft Zwolle zich vorig jaar toch in de kwestie gemengd, vertelde wethouder Dorrit de Jong maandagavond aan de gemeenteraad. ,,Omdat nieuwe inwoners naar ons toe kwamen en zeiden dat ze zich niet konden inschrijven bij een huisarts.’’

Het tekort aan huisartsen is een probleem dat landelijk speelt. In Zwolle leidde het ertoe dat bijvoorbeeld Oekraïners niet direct bij een huisarts terecht konden. Ook daarvoor heeft Zwolle en oplossing.

Nul-praktijk

De nieuwe zogenaamde nul-praktijk, een term waarmee wordt verwezen naar het aantal patiënten waarmee wordt begonnen, zou volgens De Jong nog dit kwartaal de deuren moeten openen in Zwolle. Volgens haar staat er een team klaar van in elk geval twee huisartsen, plus ondersteunend personeel.

,,Er moet alleen nog een locatie worden gevonden’’, aldus De Jong, die het nieuws bekend maakte na vragen uit de gemeenteraad over de problemen bij huisartsenpraktijk deBolleBieste.

De gemeente Zwolle is vorig jaar, nadat de huisartsenpraktijk in Holtenbroek de deuren sloot, in gesprek gegaan met onder meer zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Medrie. ,,Om oplossingen te zoeken.’’ Naast de nieuwe huisartsenpraktijk wordt volgens De Jong gewerkt aan zogenaamde kweekpraktijken. ,,Waar startende praktijkhouders aan de slag kunnen.’’

Zorg voor Oekraïners

Komende vrijdag opent op Oosterenk, waar veel Oekraïners gehuisvest zijn, bovendien een zorgpost speciaal voor deze doelgroep. ,,Dat is echt een manier waarop we als gemeente Zwolle een stap naar voren hebben gedaan door te zeggen: ‘De druk op de huisartsen is op dit moment zo groot, daar gaan wij onze verantwoordelijkheid nemen’.’’

De Jong benadrukte daarbij nogmaals dat de gemeente Zwolle hierin formeel geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen: ,,Maar dat hebben we wel gedaan, omdat we zien dat het anders niet goed komt.’’

