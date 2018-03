Nieuwe informatiezuilen in centrum Zwolle

Onder tijdsdruk het beste van jezelf laten zien

14:20 Van permanentjes zetten tot metselen. Skills the Finals maakt duidelijk welke vmbo'er of mbo'er het beste is in zijn vakgebied. Martijn Bakker (17) doet samen met Thijs Dekker (18) mee namens het Zwolse Deltion College. Aan welke van de 69 vakwedstrijden? Mechatronica.