Nieuwe invulling stadsstrand Zwolle, met horeca van succesvolle Bennies: ‘Livemuziek, exposities, theater’

video Hét grote herfstdi­lem­ma: bezem of blazer? ‘Kreeg zelfs een briefje in de bus dat bladblazen slecht voor de vogels is’

In de sfeervolle binnentuin van het Dominicanenklooster in Zwolle zijn vrijwilligers zaterdagmorgen druk in de weer. Bladeren bij elkaar harken, in een zak stoppen, met de zak naar de border om de blaadjes neer te vlijen tussen de hortensia’s.

14 november